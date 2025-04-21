Встреча администрации с семьями бойцов СВО прошла в Дмитровском округе

Очередной прием в выездном формате состоялся в филиале «На Большевистской» ЦДК «Созвездие». Всего в этот день на встречу пришло более 20 человек.

Задать интересующие их вопросы представителям власти смогли родные участников специальной военной операции.

Супруга бойца, который уже два года находится в зоне СВО, рассказала главе Дмитровского округа Ивану Курданину, что ее муж недавно приезжал в отпуск. На вопрос руководителя муниципалитета о том, нуждается ли семья в какой-либо помощи, Екатерина ответила, что пока у них все хорошо. «Но мы знаем, что в случае необходимости и администрация округа, и местное отделение фонда „Защитники Отечества“ окажут содействие. Осознание, что мы не одни, а все вместе, придает уверенности», — поделилась жена участника СВО.

Ирина и Геннадий из деревни Ивашево воспитывают четверых детей. Глава семьи пока находится в отпуске после полученного ранения. Он поинтересовался у Ивана Курданино, как можно удалить молодую поросль на участке в СНТ, где проживает семья. Глава округа поручил своему заместителю Ольге Шеломановой помочь с решением этого вопроса.

На все поступившие вопросы участникам встречи были даны подробные ответы. «Главное для нас — чтобы семьи наших воинов чувствовали поддержку и знали, что их проблемы не останутся без внимания», — подчеркнул Иван Курданин.