Встреча администрации с предпринимателями прошла в Дмитровском округе

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского округа

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа   Михаила Шувалов и его команда провели встречу   с представителями бизнес-сообщества. Темами обсуждения стали меры поддержки предпринимателей, новые инициативы и совместные проекты, направленные на развитие округа.

Михаил Шувалов подчеркнул, что администрация округа всегда оказывала и будет оказывать бизнесу всестороннюю поддержку.

«Моя задача — создавать в округе условия для вашей работы и развития, чтобы вы были успешны, так как за счет ваших налоговых отчислений в бюджет мы можем обеспечивать рост качества жизни наших жителей», – сказал ВРИП главы муниципалитета.

Предпринимателям рассказали о различных программах поддержки, которые действуют в  Дмитровском округе. Кроме того, обсудили и новые инициативы. Предложили проводить выездную администрацию для предпринимателей, в том числе самозанятых, а также возродить традицию шествия трудовых коллективов на День города. Обсудили тему цифровизации и ее влияния на бизнес, а также затронули  вопросы туризма.

«У нас эта сфера еще недостаточно развита. Я бы тоже тут хотел просить вашей помощи. Возможно, мы будем собирать какие-то форумы молодых предпринимателей», — сказал Михаил Шувалов.

После выступления депутатов слово дали бизнесменам, которые смогли задать волнующие их вопросы. Также они предложили свои идеи по улучшению социальной и экономической жизни округа. В конце встречи Михаил Шувалов  вручил благодарности руководителям предприятий, которые внесли особый вклад в поддержку бойцов СВО.

