Встреча администрации с матерями участников СВО прошла в Наро-Фоминске

После экскурсии для гостей организовали уютное чаепитие с душистыми пирогами. Разговор шел по-семейному, искренне и откровенно. Матери делились переживаниями, поддерживали друг друга и, что очень важно, смогли задать все волнующие вопросы представителям власти.

«Дорогие наши мамы! Ваша сила и терпение — это настоящий пример для всех нас. Мы гордимся вами и вашими сыновьями! Желаем вам только крепкого здоровья, бодрости духа и, конечно, самого главного — мира как на земле, так и в ваших душах!» — сказал Баранов.