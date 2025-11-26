Встреча администрации с матерями участников СВО прошла в Наро-Фоминске
Накануне Дня матери в стенах Наро-Фоминского историко-краеведческого музея собрались самые дорогие гости — мамы, чьи сыновья участники специальной военной операции. В мероприятии принял участие депутат Московской областной думы Александр Баранов.
После экскурсии для гостей организовали уютное чаепитие с душистыми пирогами. Разговор шел по-семейному, искренне и откровенно. Матери делились переживаниями, поддерживали друг друга и, что очень важно, смогли задать все волнующие вопросы представителям власти.
«Дорогие наши мамы! Ваша сила и терпение — это настоящий пример для всех нас. Мы гордимся вами и вашими сыновьями! Желаем вам только крепкого здоровья, бодрости духа и, конечно, самого главного — мира как на земле, так и в ваших душах!» — сказал Баранов.
В завершение теплой встречи каждая мама получила цветы и подарки, символизирующие огромную благодарность и искреннюю поддержку от всех жителей Подмосковья.