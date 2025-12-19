Встреча администрации Лобни с жителями прошла в Восточном микрорайоне

Последний в этом году выездной прием прошел в школе № 1, которую в следующем году начнут капитально ремонтировать. И это только одно из звеньев в цепочке преобразований, намеченных на ближайшее будущее.

В Лобне продолжится ремонт домов, подъездов, детских площадок и системы канализации, строительство детского сада «Золотой петушок» и реставрация Спасского храма. Многое удалось сделать в этом году: у железнодорожной станции теперь нет аварийного барака, в Киовском парке возвели часовню-купель, а в обновленном здании коррекционной школы открыли новый культурный центр.

Нерешенные вопросы, конечно, есть, но на многие из них люди смогли получить ответ прямо во время приема — от главы Лобни Анны Кротовой и профильных специалистов.

«У меня сын на СВО, был тяжело ранен. Вот приходила, спрашивала. Помощь нам оказывают постоянно, спасибо огромное. Анна Владимировна никогда не отказывает, всегда выслушает, всегда подскажет, поможет», — поделилась жительница города Валентина Сальникова.