Встреча администрации Лобни с жителями прошла в Восточном микрорайоне
Последний в этом году выездной прием прошел в школе № 1, которую в следующем году начнут капитально ремонтировать. И это только одно из звеньев в цепочке преобразований, намеченных на ближайшее будущее.
В Лобне продолжится ремонт домов, подъездов, детских площадок и системы канализации, строительство детского сада «Золотой петушок» и реставрация Спасского храма. Многое удалось сделать в этом году: у железнодорожной станции теперь нет аварийного барака, в Киовском парке возвели часовню-купель, а в обновленном здании коррекционной школы открыли новый культурный центр.
Нерешенные вопросы, конечно, есть, но на многие из них люди смогли получить ответ прямо во время приема — от главы Лобни Анны Кротовой и профильных специалистов.
«У меня сын на СВО, был тяжело ранен. Вот приходила, спрашивала. Помощь нам оказывают постоянно, спасибо огромное. Анна Владимировна никогда не отказывает, всегда выслушает, всегда подскажет, поможет», — поделилась жительница города Валентина Сальникова.
Вопросам поддержки участников специальной военной операции их семей в округе уделяют особое внимание. Чтобы сделать эту работу еще более эффективной, в состав выездной администрации включили члена Ассоциации ветеранов СВО. Дмитрий Полищук очень хорошо знает проблемы бойцов и готов оказывать им всестороннюю помощь. Свой первый выездной прием он проводит в родной школе, где проучился 11 лет.
«Я рад, что вообще есть подобные мероприятия, есть такая возможность, чтобы жители пришли и смогли поговорить. Потому что отправлять письма, делать запросы — это одно, а когда можно вживую поговорить — это совсем другое дело», — отметил Дмитрий Полищук.
Жители не только задавали вопросы, но и выступали с предложениями. Специалистам важна любая, даже, на первый взгляд, незначительная, информация. Ведь именно из таких деталей и мнений складывается общая картина городской жизни, которую совместными усилиями удается сделать яркой и запоминающейся.