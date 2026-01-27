Встреча администрации и депутатов с участниками СВО прошла в Дмитрове

Обсудили поддержку военнослужащих и их семей. Участники встречи получили конкретные обещания помощи и необходимые в зимних условиях предметы.

Встреча прошла в формате чаепития в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». На ней присутствовали депутат Государственной Думы Алла Полякова, глава округа Михаил Шувалов и депутат Московской областной Думы Александр Орлов, а также сами участники специальной военной операции и их семьи.

Бойцы рассказали о том, чем занимались до боевых действий и кем служат сейчас. Так, житель Дмитрова Василий с позывным «Шрам», ранее работавший бригадиром на складе, сейчас служит в инженерно-саперном батальоне на Рубцовском направлении. Алексей с позывным «Корнет», ушедший добровольцем, командует отделением эвакуации в Национальной гвардии на Волчанском направлении. Обоих дома ждут жены с детьми.

Участники отметили важность поддержки тыла, подчеркнув, что сила — не только в технике и снаряжении. По их словам, письма детей, рисунки, открытки, сделанные детскими руками тоже дают заряд сил. Они поблагодарили жителей и главу округа, руководителя приемной и координатора гуманитарных сборов Александру Нечай, а также руководителя местного «Комитета семей воинов Отечества» Кристину Веселкову за постоянную поддержку.

В ходе беседы боец «Шрам» попросил обеспечить его подразделение микроавтобусами «Соболь» и кроссовыми мотоциклами. Глава округа обещал помочь и подчеркнул, что задача администрации — помогать фронту и обеспечивать надежный тыл. В конце военнослужащим передали автономные обогреватели, которые очень необходимы зимой.