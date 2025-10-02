Встреча администрации Дмитровского округа с жителями прошла в поселке Деденево

Очередной прием в формате выездной администрации провели временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов и его команда. Основными темами обращений стали жилищные и земельные вопросы, ремонт и дороги.

Супруга участника специальной военной операции обратилась к Михаилу Шувалову по поводу переселения из коммунальной квартиры в аварийном доме. Женщина выразила опасение, что семье снова предоставят комнату в коммуналке. Михаил Шувалов ответил, что из аварийного фонда людей переселяют только в отдельные квартиры, и дал поручение своему заместителю Сергею Гудзю рассмотреть возможность предоставления отдельного жилья семье бойца СВО, которая вскоре станет многодетной

Еще одна жительница поселка попросила помочь с утеплением фасада дома № 34 по улице Московской. ВРИП главы округа поручил своему заместителю Юрию Головкову оказать содействие в решении этого вопроса.

Жители поселка также поблагодарили Михаила Шувалова и его команду за строительство дороги к участкам, выделенным многодетным семьям.

Михаил Шувалов подчеркнул, что выездные приемы — это важнейший инструмент прямого диалога с жителями округа. «Каждое обращение для нас — сигнал к действию. Мы слушаем людей, берем на себя обязательства и делаем все возможное, чтобы оперативно решать их вопросы», — сказал, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа.