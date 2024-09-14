«Вслед за нашим „крылом“ прилетит». Военные рассказали об аэроразведке в Курской области

Аэроразведкой в Курской области занялись подразделения бригады ГРОМ «Каскад». Операторы с беспилотников вычисляют объекты Вооруженных сил Украины и передают координаты для их уничтожения. Военные рассказали RT о специфике службы.

Бригада выехала на задание в окрашенном в камуфляж и накрытом маскировочной сеткой фургоне. Добравшись до места назначения, операторы установили катапульту и подняли в воздух разведывательный БПЛА «Каскад». Полученные данные военнослужащие передадут другим подразделениям, которые ударят по штабу, бронетехнике или позиции ВСУ дронами, снарядом ОТРК «Искандер», авиационной бомбой или артиллерийским боеприпасом.

«Сейчас уже не получается, как раньше, просто кругами летать. Там, внизу, понимают, что вслед за нашим „крылом“ прилетит. <…> Поэтому по нам работает и ПВО, штатная, так сказать, и самоделки есть — пытаются FPV-дронами сбивать», — рассказал начальник разведывательно-ударных расчетов с позывным Пчеловод.

Кроме БПЛА «Каскад» российские военные используют новый отечественный FPV-дрон «Джокер-10» от Центра комплексных беспилотных решений. Этот беспилотник способен взрываться, попав в руки противника.