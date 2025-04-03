Всероссийский турнир по силовым видам спорта прошел в Домодедове

Во Дворце культуры и спорта «Мир» собрались сильнейшие атлеты страны, среди которых были и участники СВО. Всего в турнире «Сила Горизонта» приняли участие почти 300 спортсменов из 68 городов и 27 регионов России, а из Литвы и Узбекистана.

Соревнования проходили более чем в десяти силовых видах спорта: пауэрлифтинге, силовом двоеборье, жиме лежа, становой тяге, военном жиме и других.

Один из участников турнира Николай Миронов ранее тренировался в центре физической культуры и спорта «Горизонт». Затем ушел на фронт, откуда вернулся с серьезными ранениями и начал реабилитацию в том же зале. Николай Миронов показал на соревнованиях результат 150 килограммов в жиме лежа без экипировки и жиме лежа среди спортсменов с физическими особенностями.

«Хотел бы сказать тем ребятам, у кого были тяжелые ранения или ампутация, что жизнь продолжается, на этом она не заканчивается, нужно найти в себе мужество жить дальше», — отметил Николай Миронов.

Участники СВО проходят реабилитацию в тренажерном зале центра физической культуры и спорта «Горизонт» под руководством тренера Александра Петрова. Он специализируется на адаптивной физкультуре и спорте и уже помог вернуться в строй двух бойцам с ранениями

спины.

По итогам соревнований были объявлены победители и абсолютные чемпионы турнира, а также присвоены спортивные разряды