Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» прошла во Фрязине

В городском округе Фрязино состоялась всероссийская акция «Собери ребенка в школу». Инициаторами выступили местное отделение партии «Единая Россия», фракция в Совете депутатов города, активисты «Молодой Гвардии» и сторонники партии.

Пункт приема школьных принадлежностей для детей из льготных категорий открылся в Общественной приемной партии по адресу: улица Октябрьская, дом 7. Особое внимание организаторы уделили семьям военнослужащих, задействованных в специальной операции.

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Фрязино Александра Киреева вместе с участниками проекта «ПолитСтарт» лично пообщались с родителями будущих первоклассников и старшеклассников.

Михаил Ждан отметил, что сбор вещей к школе остается серьезной статьей расходов для многих семей, поэтому администрация города и партия стремятся поддержать тех, кто в этом нуждается. В рамках акции детям вручили канцелярские наборы и пожелали успешного начала учебного года.

Проект «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно при координации «Единой России» и «Молодой Гвардии» в сотрудничестве с муниципальными органами и соцслужбами. Его задача — адресная помощь семьям при подготовке детей к новому учебному году.