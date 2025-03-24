Всероссийская акция «100 баллов для Победы!» прошла в Шатуре

Посвященное Году защитника Отечества мероприятие состоялось в шатурском лицее. Чествовали 80 учеников школ округа, ставших призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

На сцену также вышли 46 выпускников, претендующих на золотые и серебряные медали. Педагоги, сотрудники администрации, представители общественных организаций Шатуры собрались, чтобы помочь ребятам настроиться на предстоящие экзамены.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов, глава Совета ветеранов Сергей Фролов и председатель «Боевого братства» Олег Языков пожелали выпускникам удачи и напомнили, что будущее России зависит не только от побед на фронте, но и от успехов сегодняшних школьников.

«Вдохновляйтесь историями героев — защитников Отечества, которые, несмотря на все трудности, добиваются поставленных целей. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные планы и смело двигайтесь к их осуществлению!» — обратилась к ребятам заместитель главы администрации Шатуры Наталья Федорова.

Для собравшихся выступили школьные творческие коллективы, которые показали номера, посвященные защитникам Отечества. В завершение акции выпускникам вручили талисманы Победы.