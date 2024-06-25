«Все уничтожено». ВСУ потратили «полмиллиарда баксов» на защиту от дронов, но ее разгромили ракеты

Луценко: ВСУ построили дорогую защиту от дронов, но ракеты ВС РФ уничтожили ее

Фото: РИА «Новости»

Украинское руководство потратило полмиллиарда долларов на постройки для защиты от дронов, а российские ракеты уничтожили дорогостоящие сооружения. Об этом заявил бывший генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в беседе с бывшим депутатом Верховной рады Бориславом Березой.

«Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это полмиллиарда баксов?» — спросил он.

Луценко отметил, что эти средства потратили только на защиту от БПЛА. Однако на место их постройки прилетели не дроны, а ракеты ВС России.

«И все это было уничтожено», — объяснил он.

Ранее журнал Forbes заявил, что военные ВСУ стали чаще пользоваться снарядами американских систем ПВО NASAMS и Patriot на линии боевого соприкосновения. Это им нужно для противостояния российской авиации. Однако в таких условиях у армии Украины скоро кончатся боеприпасы.

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