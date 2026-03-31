ВС России взяли под контроль Малую Корчаковку в Сумской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Также в течение суток поражались места запуска и хранения дальнобойных беспилотников и пункты размещения противника в 158 районах.

Силы ПВО за отчетный период сбили шесть управляемых авиационных бомб и 255 дронов самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки взяли под контроль Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области.