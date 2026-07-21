ВС России уничтожили резервуары для нефтепродуктов в Черниговской области
Расчет БПЛА уничтожил емкости для хранения горюче-смазочных материалов в Черниговской области. Об этом сообщила ИС «Вести» со ссылкой на Минобороны.
«В районе населенного пункта Бахмач в Черниговской области расчетом беспилотного летательного аппарата „Герань-4 Сикер“ поразили резервуары для хранения нефтепродуктов», — говорится в сообщении министерства.
Удар значительно повредил емкости, начался сильный пожар.
Недавно ВС России ударили по логистическому центру ВСУ в Черниговской области. Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» в населенном пункте Березна, куда доставляли грузы в интересах боевиков ВСУ.