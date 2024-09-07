Российские артиллеристы нанесли удар по украинской живой силе и военной технике, укрывшейся в лесу в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» выявили скопление техники и живой силы противника, которые замаскировались в лесу. После подтверждения обнаруженные цели поразили реактивной и ствольной артиллерией.
В Минобороны добавили, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали поражение сил врага.
Ранее в субботу стало известно, что российские военные поразили цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных дронов «Паляница» на территории Украины. Всего за сутки они нанесли удары по скоплению военной техники и живой силы ВСУ в 139 районах.
ВС России ударили по боевикам ВСУ в лесу в Курской области
Зеленского предостерегли от втягивания НАТО в конфликт с Россией
Выставку работ школьников ко Дню города открыли в Химках
Более 2 тысяч зрителей посетили осенний матч проекта «Выходи во двор» в Лобне
Единый день тренировок по эвакуации прошел в Егорьевске
Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 достигла 78,44% в дистанционном формате
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте