ВС России ударили по боевикам ВСУ в лесу в Курской области

Российские артиллеристы нанесли удар по украинской живой силе и военной технике, укрывшейся в лесу в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ .

В ведомстве отметили, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» выявили скопление техники и живой силы противника, которые замаскировались в лесу. После подтверждения обнаруженные цели поразили реактивной и ствольной артиллерией.

В Минобороны добавили, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали поражение сил врага.

Ранее в субботу стало известно, что российские военные поразили цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных дронов «Паляница» на территории Украины. Всего за сутки они нанесли удары по скоплению военной техники и живой силы ВСУ в 139 районах.