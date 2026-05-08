Бойцы ВС России напомнили украинцам о подвигах красноармейцев накануне Дня Победы. Они забросали пророссийскими инструкциями пять областей Украины с помощью БПЛА «Гербера», сообщили ТАСС в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что листовки сбросили, чтобы помочь жителям подконтрольных ВСУ территорий. Они выглядели как открытки.

«Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что листовки напомнили современным украинцам, что «наши деды были братьями в окопах».

Ранее в Кремле подтвердили, что объявленное в честь празднования Дня Победы перемирие будет действовать 8 и 9 мая.