Российские операторы БПЛА уничтожили машины, на которых в сторону Купянска ехало подкрепление ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщил RT .

Беспилотники поразили БТР М113, американский HMMWV и бронеавтомобиль «Новатор».

Оборонное ведомство уточнило, что российские военные продолжают громить группировку ВСУ в Купянске. ВС России отразили три атаки окруженных подразделений 92-й штурмовой бригады и 1-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Благодатовка и Петровка.

«За сутки уничтожены до 50 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, два пикапа и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — подчеркнули в пресс-службе.

Минобороны подтвердило, что в Купянске действуют российские штурмовые отряды 6-й армии. Они уже освободили восточную часть города. За сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ лишились более 220 боевиков.