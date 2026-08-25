ВС России при освобождении Кучерова Яра разбили серьезный укрепрайон ВСУ

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Кучеров Яр в ДНР, разбив серьезные укрепрайоны и фортификационные сооружения украинских боевиков. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Здесь также есть ряд высот, которые позволяют контролировать довольно-таки обширный участок местности, так что освобождение Кучерова Яра очень важно для наших военнослужащих», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что после освобождения этого населенного пункта перед российскими военными открылись широкие оперативные просторы. Теперь ВС России могут продолжить наступление в Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении 24 августа трех населенных пунктов — Кучерова Яра в ДНР, Долинки в Запорожской области и Перше Травня в Сумской области.