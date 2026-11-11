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    ВС России поразили сухогруз ВСУ в Черном море

    Минобороны: сухогруз с военным имуществом для ВСУ поразили в Черном море

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Российские военнослужащие поразили сухогруз ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    На судне перевозили вооружение и военное имущество для ВСУ.

    Ранее стало известно, что российские бойцы освободили села Воскресенка в Запорожской области и Шиловку в ДНР. Задачи выполнили военные группировок войск «Центр» и «Восток».

    Кроме того, ВС России ударили по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ВПК ВСУ.

    Накануне подразделения группировки войск «Север» заняли село Никольское в Сумской области. Днем ранее бойцы «Востока» Васильковое в Запорожской области взяли под контроль.

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