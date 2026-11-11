Минобороны: сухогруз с военным имуществом для ВСУ поразили в Черном море

Российские военнослужащие поразили сухогруз ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На судне перевозили вооружение и военное имущество для ВСУ.

Ранее стало известно, что российские бойцы освободили села Воскресенка в Запорожской области и Шиловку в ДНР. Задачи выполнили военные группировок войск «Центр» и «Восток».

Кроме того, ВС России ударили по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ВПК ВСУ.

Накануне подразделения группировки войск «Север» заняли село Никольское в Сумской области. Днем ранее бойцы «Востока» Васильковое в Запорожской области взяли под контроль.