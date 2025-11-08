ВС России освободили Волчье в Днепропетровской области

Под контроль российских войск перешел населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В глубину обороны противника продвинулись подразделения группировки войск «Восток». За сутки в зоне ее действия ВСУ потеряли свыше 285 человек, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.

Российские бойцы также нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового украинского полка в районах Яблокова, Ровнополья, Терноватого в Запорожской области и Великомихайловки и Отрадного — в Днепропетровской.

В поселке Шевченко под Красноармейском, который перешел под контроль ВС России, нашли десятки тел боевиков ВСУ. На многих трупах до сих пор зимняя форма.