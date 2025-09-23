ВС России нанесли ответный групповой удар по Украине за теракт в Крыму

В ночь на 23 сентября по целям на Украине нанесли групповой удар, который стал ответом на теракт ВСУ в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда Сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения „Призраки“ ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что военным также удалось поразить места хранения БПЛА на аэродроме Школьный в Одесской области. С него осуществляли пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму.

Одной из целей атаки ВС России стали цеха предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. В них собирали ударные беспилотники, которые киевский режим применяет для ударов по российской территории.

В Минобороны напомнили, что из-за теракта в Крыму погибли и пострадали мирные жители. Ущерб от атаки ВСУ на Форос превысил 18,7 миллиона рублей. Погибли три человека, минимум 15 пострадали. СК завел уголовное дело.