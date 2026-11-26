Вооруженные силы РФ ударили БПЛА по объектам энергетики и морским судам, которые задействовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Повреждения получили электроподстанции в Харькове, в населенном пункте Зеленом Гай Днепропетровской области и в Радомышле Житомирской области. Они обслуживали электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, в акватории Черного моря южнее Одессы поразили сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные получат модернизированный рацион питания. По словам генерал-лейтенанта, начальника штаба материально-технического обеспечения Владимира Коновалова, его разработали для ситуаций, в которых нет возможности приготовить горячую пищу.