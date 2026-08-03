ВС РФ перехватили португальский разведчик в брянском приграничье

В брянском приграничье батальон противодействия БПЛА перехватил португальский дрон Tekever AR3. Об этом ТАСС рассказал командир расчета с позывным Призрак.

По словам Призрака, в их сектор залетел разведчик противника: таких военные еще не видели. У дрона было другое строение крыльев и хвоста. Несмотря на перехват, у БПЛА остались целыми бортовое оборудование, планер и большая часть конструкции. Теперь дрон передадут в НИИ, где ученые изучат беспилотник, технические характеристики и инженерные решения.

Как отметили военнослужащие, перехватить португальский разведчик было непростой задачей: аппарат кружил на высоте около 2,5 километра со скоростью 90-100 километров в час, не позволяя зайти в хвост. Дрон удалось догнать после получасовой погони.

Недавно стало известно, что российские военные ликвидируют дроны разведки ВСУ, применяя стрелковое вооружение и ударные БПЛА.