Врип главы Серпухова провел встречу с волонтерами штаба общественного движения

Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил штаб общественного движения имени Максима Шишкова в Протвине, чтобы побеседовать с волонтерами. Участники встречи обсудили возможность создания Аллеи Героев и памятника погибшим в зоне специальной военной операции бойцам.

Штаб общественного движения возглавляет мама погибшего участника специальной военной операции Максима Шишкова Оксана Тархановская-Шишкова. С 2022 года волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь для бойцов.

«Обсудили с руководителем создание Аллеи Героев с памятником павшим защитникам. Важная инициатива, обязательно сделаем», — сказал Алексей Шимко.

Отметим, что недавно в штабе произошло чрезвычайное происшествие. На одного из волонтеров напал мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он оскорбил и ударил добровольца. Сейчас хулиган находится под следствием.

«Пообщался с Константином, братом пострадавшего Сергея. Состояние волонтера под постоянным контролем врача», — поделился врип главы Серпухова.