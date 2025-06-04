ВРИП главы Серпухова обсудил с жителями благоустройство сквера в Протвине

Сквер «Мирабель» в этом году участвует во всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. Временно исполняющий полномочия главы Серпухова Алексей Шимко встретился с инициативной группой жителей города Протвино, что обсудить сохранение исторического облика общественной территории.

В случае победы в голосовании планируется обновить сквер, территория которого составляет 14 тысяч квадратных метров. Будет установлено современное освещение, заменят дорожное покрытие, модернизируют и дополнят малые архитектурные формы, посадят новые деревья и кустарники.

Мнения горожан разделились по вопросу о месте Аллеи Славы, посвященной памяти героев, погибших в зоне специальной военной операции. Одни предлагают включить ее создание в концепцию сквера «Мирабель», другие — рассмотреть улицу Дружбы и мемориальный комплекс «Рубеж обороны». Все предложенные инициативы будут проработаны.

Территорию сквера уже начали приводить в порядок. Выполнены работы по обустройству лестницы и пандуса, расположенных на участке леса у торгового центра «Слава».

«Есть вопрос с подсыпкой и разравниванием грунта, он на контроле. Поручил разработать проект, учитывая то, что обсуждали сегодня на обходе. Позже снова встретимся с жителями», — сказал Алексей Шимко.