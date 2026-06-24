ВРИП главы Павловского Посада посетил семейное производство в Электрогорске

23 июня временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил предприятие ООО «ЭЛХИМ», которое уже 28 лет производит профессиональные моющие средства для промышленности. Генеральный директор Сергей Кленко провел экскурсию и рассказал историю компании, развивающейся вместе с его семьей.

Основанное в 1998 году, предприятие сегодня располагает современным оборудованием, высококлассными специалистами и отлаженными технологиями. Ассортимент включает текстильно-вспомогательные вещества, моющие средства для пищевой промышленности и клининга, обезжиривающие и фосфатирующие составы для подготовки металла, а также средства для промывки канализации и бойлеров. Вся продукция сертифицирована Роспотребнадзором, водорастворима, взрыво- и пожаробезопасна, биоразлагаема и нетоксична.

Сергей Балашов отметил, что руководство предприятия регулярно оказывает помощь бойцам в зоне СВО, и поблагодарил Сергея Кленко за участие в жизни округа, плодотворную профессиональную деятельность и вклад в развитие Павлово-Посадского городского округа.