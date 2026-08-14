Врип главы Павлово-Посадского округа провел встречу с участниками СВО

13 августа Сергей Балашов в формате открытого диалога обсудил с жителями вопросы, касающиеся военнослужащих и членов их семей. Мероприятие состоялось в формате выездной администрации.

Такие встречи уже стали доброй традицией: формат открытого диалога позволяет оперативно разбирать обращения и совместно находить решения.

В работе администрации приняли участие руководители и представители Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества». Взаимодействие с профильными организациями помогает подходить к каждой ситуации комплексно и оказывать адресную помощь.

Жители озвучили широкий круг вопросов — от социальных гарантий и жилищных условий до благоустройства территорий и бытовых нужд. Все обращения были внимательно рассмотрены: по каждому из них даны разъяснения и сформированы поручения для профильных служб с целью дальнейшей проработки.

Администрация округа делает все возможное, чтобы участники боевых действий и их близкие чувствовали надежную поддержку.