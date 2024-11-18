Врио главы Дмитровского округа Иван Курданин встретился с бойцами СВО

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин провел встречу с бойцами, участвующими в специальной военной операции, которые прибыли в краткосрочный отпуск. Мероприятие прошло в теплой и непринужденной обстановке за чашкой чая.

Иван Курданин начал встречу с рассказа о своем опыте работы в Мариуполе, куда он прибыл весной 2022 года для участия в восстановлении города. Несмотря на продолжающиеся бои, он и его команда начали строительные работы, чтобы обеспечить жителей крышей над головой, теплом и светом. Позже они занимались строительством блокпостов и укреплений как военные инженеры.

В ходе встречи бойцы кратко рассказали о себе, о направлениях, на которых они служат, и о потребностях в технике. Один из казаков попросил автомобиль и генератор для своего разведывательного подразделения. Иван Курданин заверил, что автомобиль уже готовится к отправке, а генератор будет передан в ближайшее время.

Владимир с позывным Яхрома озвучил необходимость системы радиоэлектронной борьбы против дронов для установки на автомобиль. Иван Курданин принял эту просьбу к сведению. Также одному из бойцов был подарен бронежилет, который ранее использовался самим Курданиным в Мариуполе.

Во время встречи была затронута важная тема вовлечения школьников в военно-патриотическую работу. Иван Курданин рассказал о том, как школьники округа плетут сети, делают тактические браслеты и собирают гуманитарную помощь. Бойцы предложили давать детям знания и навыки, которые преподавались на уроках начальной военной подготовки в советское время. Курданин поддержал эту идею и предложил бойцам после возвращения домой включиться в процесс военно-патриотического воспитания молодежи.

«Мы регулярно отправляем гуманитарные грузы с необходимыми вещами для наших защитников. Эта помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется, потому что мы все стремимся к одной цели — скорейшей победе и возвращению наших героев домой», — подчеркнул Иван Курданин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».