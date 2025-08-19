Врачи Ленинского округа предали гуманитарную помощь коллегам из Курска

Сотрудники Видновской клинической больницы собрали и отправили 20 коробок гуманитарной помощи коллегам в Курскую область. В коробках — перевязочные средства, медицинские препараты, расходные материалы.

Уточняется, что 20 коробок с необходимыми медикаментами, средствами оказания первой помощи и перевязочными материалами отправятся не только в больницы Курской области, но и будут переданы для полевых госпиталей.

«В комплектовании самого необходимого участвовали все — от руководства больницы до младшего медицинского персонала, а медсестры, которые укладывали содержимое, написали добрые слова в адрес защитников. Отправка таких посылок — символ нашей заботы, солидарности и единства, наша возможность внести свой вклад в общее дело», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Видновской клинической больницы Дмитрия Орловского.

Главный врач клинической больницы Ленинского округа Алексей Кизилов отметил, что каждый член коллектива чувствует свою причастность к происходящему. «Наша миссия — спасать жизни, облегчать страдания, дарить надежду. И эта миссия не знает границ, времени и места», — поделился он.

Ранее глава муниципалитета Станислав Каторов сообщил, что в рамках празднования Дня Ленинского округа и 60-летия города Видное в Курскую область будет направлена фура с гуманитарной помощью, собранной местными жителями и предпринимателями.