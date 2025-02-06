Врачи из Реутова отправились на помощь жителям Курской области

Персонал Реутовской клинической больницы никогда не оставался в стороне от происходящих в России событий. Еще двое сотрудников выехали в командировку, чтобы оказывать медицинскую помощь жителям приграничного региона.

В Курскую область отправились хирург, заведующий операционным блоком Дмитрий Бауткин и реаниматолог Иван Прокопчук. Медики сразу же приняли предложение поехать в командировку, так как считают такую работу своим врачебным долгом.

«Мы никогда не боялись трудностей. Никогда и мысли не было отказать от командировки, ведь людям нужна наша помощь», — поделился Дмитрий Бауткин.

Главный врач Реутовской больницы Александр Алексеев рассказал, что коллектив учреждения здравоохранения с самого начала спецоперации отправляет на фронт медикаменты, дроны, сухие пайки и другую гуманитарную помощь. С августа 2024 года командировки в Курскую область стали для реутовских врачей постоянными.

«Наши специалисты всегда готовы оказывать помощь людям. У каждого из них за плечами большой профессиональный опыт и глубокие знания», — сказал Александр Алексеев.