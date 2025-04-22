Врачей из Дмитрова наградили знаками отличия за работу в Курской области

В культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» в Красногорске прошло торжественное событие, организованное Министерством здравоохранения Московской области совместно с профсоюзом работников здравоохранения РФ и Советом ветеранов региона. Особое внимание уделили врачам Дмитровской больницы, которые оказывали помощь жителям и военнослужащим в Курской области.

За выдающийся вклад в здравоохранение знаками «Отличник здравоохранения Российской Федерации» были награждены хирург Фанис Иржанов и анестезиолог-реаниматолог Михаил Резенов. В сложных условиях, близких к полевым, они проводили операции и поддерживали коллег на местах.

Награды медикам вручила Герой Российской Федерации, летчик-космонавт и депутат Государственной думы Елена Серова.

Получить такую награду из рук Героя России — особая честь для меня. Когда мы работали в Курской области, мы просто делали свое дело, не задумываясь о наградах. Каждый спасенный пациент — вот что было для нас по-настоящему важно. Эта награда — признание не только моих личных заслуг, но и всей нашей медицинской команды, которая трудилась в непростых условиях», — поделился впечатлениями Фанис Иржанов.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин также отметил, что врачи ежедневно совершают подвиг, спасая жизни в самых сложных обстоятельствах. Их мужество и преданность делу достойны глубокого уважения.

Награждение стало не только признанием заслуг современных медиков, но и напоминанием о героизме врачей времен Великой Отечественной войны. Подобные события подчеркивают важность преемственности поколений и сохраняют память о людях, посвятивших себя служению другим.