Врач из Раменского собрал лекарства и спас 2,5 тысячи бойцов СВО

В деревне Донино Раменского округа живет Евгений Иващенко — врач в четвертом поколении, создатель единственного в Подмосковье музея-аптеки и бессменный помощник бойцов СВО с позывным «Санитар». Недавно он вернулся из очередной командировки на Донбасс и уже собирается в следующую.

История помощи фронту Евгения Ивановича началась в декабре 2022 года с необычного случая. К нему в аптеку пришла женщина, сын которой ушел на СВО, попросила зубную пасту с фтором и объяснила, что у солдат крошатся зубы. По фотографиям Евгений Иванович определил цингу — болезнь, вызванную острым недостатком витамина С. Евгений собрал пять килограммов аскорбиновой кислоты и отправился на передовую. За полторы недели удалось помочь двум с половиной тысячам военнослужащих.

С тех пор врача редко можно застать дома — после каждой поездки он проводит около десяти дней в деревне, а затем снова едет помогать бойцам. О своих ранениях он говорит неохотно, но с гордостью показывает медаль «За помощь в бою», которую получил в 2023 году. Особое место в его работе занимают советские индивидуальные реанимационные аптечки, которые солдаты называют «уколами жизни».

Евгений Иванович родился в Сибири, но вырос и живет в Подмосковье и продолжает семейную медицинскую традицию — его мать была заведующей детского отделения Речицкой больницы. Сам он стал неврологом и в марте отметит 40 лет работы врачом. Бойцы, которым он помог, посвятили ему стихи.