Вознесенская Давидова пустынь в Чехове отметила 510-летие
Сразу несколько знаменательных дат отпраздновали в обители в селе Новый Быт. Кроме 510-летия со дня основания, это 30-летие возрождения монашеской жизни и 10-летие памятника «Бойцам спецназа — солдатам России» на территории.
На праздник собрались не только жители округа, но и почетные гости. Среди них глава округа Михаил Собакин, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, который возглавил Божественную литургию. Богослужебные песнопения исполнил хор Вознесенской Давидовой пустыни «Держава».
«Разные были периоды у обители, но в советское время монастырь был закрыт. И 30 лет тому назад он вновь открыл свои двери, чтобы здесь началась та жизнь, для которой создавался этот ансамбль», — рассказал настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов).
Приятным подарком к празднику стало награждение прихожан, которые активно участвуют в жизни монастыря. Также состоялись крестный ход вокруг Вознесенской Давидовой пустыни и концерт
У памятника «Бойцам спецназа — солдатам России» прошли праздничный митинг и возложение цветов. «Памятник воинам спецназа, которые проявили свой героизм в Беслане, Первомайске, на Дубровке, они олицетворяют всех воинов, тех, кто отдал свои жизни, чтобы наше Отечество существовало», — сказал глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Вознесенская Давидова пустынь объединяет прихожан не только для молитвы и духовного обновления. В ее стенах также оказывается всесторонняя поддержка бойцам специальной военной операции.
«Благодаря подвижничеству и заботе настоятеля обители — игумена Сергия, здесь организована православная школа, волонтерский клуб. Прихожане активно участвуют в благотворительных акциях: плетут маскировочные сети для наших защитников, делают окопные свечи и закупают все необходимое для фронтовиков. Сам игумен не раз выезжал в зону проведения СВО для окормления воинов и доставки гуманитарной помощи», — отметил глава муниципалитета Михаил Собакин.