Вознесенская Давидова пустынь в Чехове отметила 510-летие

Сразу несколько знаменательных дат отпраздновали в обители в селе Новый Быт. Кроме 510-летия со дня основания, это 30-летие возрождения монашеской жизни и 10-летие памятника «Бойцам спецназа — солдатам России» на территории.

На праздник собрались не только жители округа, но и почетные гости. Среди них глава округа Михаил Собакин, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, который возглавил Божественную литургию. Богослужебные песнопения исполнил хор Вознесенской Давидовой пустыни «Держава».

«Разные были периоды у обители, но в советское время монастырь был закрыт. И 30 лет тому назад он вновь открыл свои двери, чтобы здесь началась та жизнь, для которой создавался этот ансамбль», — рассказал настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов).

Приятным подарком к празднику стало награждение прихожан, которые активно участвуют в жизни монастыря. Также состоялись крестный ход вокруг Вознесенской Давидовой пустыни и концерт