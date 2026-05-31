Возложение цветов в честь Дня пограничника прошло в Химках

28 мая, в День пограничника, в сквере имени Марии Рубцовой в Химках прошла церемония памяти, посвященная героям, отдавшим жизни за безопасность Родины. К монументу возложили цветы кадеты, сотрудники пограничных служб, ветераны ведомства, депутаты и представители общественных организаций.

На мероприятие пришли те, кому дорога память о пограничниках: люди разных поколений, чтящие их подвиг и помнящие о мужестве военнослужащих, первыми вступивших в бой с врагом 22 июня 1941 года. Участники почтили память погибших минутой молчания и выразили благодарность ветеранам, служившим верой и правдой в мирное и военное время.

Директор школы № 8 имени В. И. Матвеева и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева сказала: «Очень важно сохранять память о подвигах пограничников и передавать ее следующим поколениям. От всей души хочу пожелать нынешним защитникам границы крепкого здоровья, благополучия и как можно больше спокойных, мирных дней».

В этом году пограничные войска отмечают 108-летие: 28 мая 1918 года был подписан Декрет об учреждении пограничной охраны. Но история службы началась гораздо раньше — еще в XIV веке, когда на рубежах страны несли дозор сторожевые отряды, ставшие прообразом современных пограничников. Сегодня Россия обладает самыми протяженными границами в мире, и они надежно охраняются благодаря самоотверженности пограничников.