Возложение цветов к памятнику неизвестным солдатам прошло в Химках

Митинг провели у мемориала «Неизвестным солдатам — защитникам Москвы, погибшим в 1941 году». В мероприятии приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков, заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестициям Ирина Жданкина, депутат Инна Монастырская, а также сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас».

Памятник расположен на территории Онкологического амбулаторно-диагностического центра Института ядерной медицины, где во время войны находился госпиталь. Когда фашисты начали наступление, пациентов эвакуировали, а тех, кто не смог пережить переезда, похоронили в братской могиле. Теперь на этом месте установлен монумент, к которому участники митинга возложили цветы.

Депутат Инна Монастырская подчеркнула, что мероприятие стало символом памяти и благодарности тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. «Мы никогда не забудем их подвиг и будем всеми силами сохранять мир и стабильность в нашей стране», — сказала Инна Монастырская.

Администрация Химок поблагодарила коллектив МКБ «Факел» за помощь в сборе гуманитарных грузов для бойцов специальной военной операции в рамках президентской программы #МЫВМЕСТЕ.

Депутат Наталья Каныгина рассказала, что в Химках уже собрано более 500 тонн продовольствия, медикаментов, теплой одежды и других необходимых вещей. «Этот пример единства и взаимовыручки особенно важен в наши дни. Только вместе мы можем преодолеть любые трудности и выйти победителями из любых испытаний. Это наша общая ответственность и долг — поддерживать людей, которые защищают нас и границы нашей Родины», — подчеркнула Наталья Каныгина.