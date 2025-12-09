Воздушную тревогу объявили в Киевской и Днепропетровской областях

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщил ресурс по оповещению населения.

По информации украинского телеканала «Общественное», в результате ночной атаки ВС России большая часть Сум осталась без света. Взрывы прогремели в городе примерно в 21:53.

«В Военно-воздушных силах сообщили об активности дронов и запусках корректируемых авиационных бомб в регионе», — уточнили журналисты.

Накануне подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Алексеевка Сумской области.