Воспоминания студента из Коломны вошли в экспозицию музея СВО в Москве

На ВДНХ в павильоне № 58 «Земледелие» открылась уникальная выставка спецпроекта «Музей СВО», посвященная истории специальной военной операции и ее героям. Экспозиция, созданная в Год защитника Отечества, знакомит посетителей с подвигами российских солдат, их бытом и боевыми достижениями.

Одной из центральных частей выставки стала диорама, изображающая ожесточенные бои за Артемовск (Бахмут) — город на востоке Украины. Картина была создана на основе воспоминаний Егора Игнатенко, первокурсника заочного отделения факультета истории, управления и сервиса. До поступления в университет Егор служил по контракту и стал свидетелем событий, изображенных на диораме: разрушенные здания, техника, оставленная на поле боя, раненые бойцы на носилках — все это передано максимально реалистично.

«Атмосфера передана очень четко, это не приукрашенная картинка, а отражение реальности на фронте. Думаю, многие молодые парни проникнутся нашей историей и поймут, что защита Родины — это самое главное. На открытии выставки мне посчастливилось познакомиться с Героем Советского Союза Геннадием Зайцевым. Он поблагодарил за выставку и сказал, что она будет пользоваться большой популярностью», — поделился Егор Игнатенко.

Экспозиция включает уникальные фотографии, военные трофеи и награды, связанные с реальными людьми и событиями. Посетить выставку можно бесплатно.