Воспитанники лагеря «Ромашка» в Подольске сшили мягкие игрушки для бойцов СВО

В лагере «Ромашка» на кружке «Мастер ОК» под руководством Инны Березкиной дети шьют мягкие игрушки — чебурашек, ромашки и сердечки — в подарок участникам специальной военной операции. Готовые изделия отправляют в разные направления через администрацию округа, волонтерский центр «Мы с Вами, родные!» при храме Иоанна Богослова села Сынково, а также через неравнодушных жителей.

За лето таких игрушек получается порядка 600 штук. Создание каждой игрушки занимает четыре занятия. Сначала дети учатся делать швы на картоне, затем по готовым выкройкам переходят к пошиву игрушек.

Бойцы уже присылали видео с благодарностями: на кадрах они держат в руках сшитые руками детей сердечки. Игрушки из лагеря «Ромашка» стали маленьким, но важным символом поддержки для тех, кто сейчас на передовой защищает инетресы нашей страны.