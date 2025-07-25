Воспитанники ДК в Электрогорске отправили сувениры бойцам СВО

Коллектив и кружки дома культуры Электрогорска не остаются в стороне от важной миссии — поддержки участников специальной военной операции. Дети и их педагоги вносят свой хоть и небольшой, но искренний вклад в общее дело.

Ребята из кружка «Валяние из шерсти», которым руководит Татьяна Крылова, не просто создают на занятиях красивые шедевры из мягкой шерсти, но и готовят трогательные талисманы и сувениры для бойцов СВО. Каждая поделка наполнена теплом и добрыми пожеланиями. Этот маленький знак внимания придает сил военнослужащим на передовой и напоминает о том, что защитников ждут дома и верят в их победу.

Посылку с сувенирами уже передали военным медикам с гуманитарным конвоем. А на днях поступила обратная связь с фронта от благодарных защитников Отечества.

Ранее из Павловского Посада в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи. Военнослужащим доставили технику, снаряжение, продукты питания и средства личной гигиены. Отправку груза организовали при активном участии администрации Павловского Посада, предпринимательского сообщества, общественных организаций и местных жителей.