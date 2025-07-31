Воспитанники детского лагеря в Дубне написали письма бойцам СВО

Для воспитанников детского лагеря дневного пребывания на базе школы № 7 провели патриотическое мероприятие. Ребята изучили историю родного края во время игры «Мое Подмосковье» и написали письма бойцам СВО.

Депутаты Московской областной Думы подарили школьникам в Дубне настольную игру в 2024 году. С ее помощью воспитанники изучают географию Подмосковья, культуру, природу и историю.

«Приезжала к ребятам, спрашивала про их проблемы, что они хотят видеть в лагере. В итоге сегодня родилась вот эта игра. Она, конечно, рассчитана на ребят постарше, но мы адаптировали вопросы для младшего возраста. Очень хорошо, что наши дети такие добрые, хорошие и хотят много знать», — рассказала о формате Ирина Негина, советник директора по воспитанию школы № 7.

Дети поучаствовали в акции «Пишу тебе, герой». Они посвятили пожелания бойцам специальной военной операции. Послания передадут волонтерским организациям в Дубне.