Воспитанники детских домов Еврейской автономной области помогают бойцам СВО

Фронтовые мастерские, в которых воспитанники создают необходимые для участников специальной военной операции вещи, начали работу в Детском доме № 2 и Валдгеймском детском доме-интернате в Еврейской автономной области. Воспитанники плетут маскировочные сети, производят продукты питания, амулеты и обереги, а также пишут письма солдатам со словами поддержки.

Ребята Валдгеймского детского дома-интерната научились плести маскировочные сети. Инициативная группа из десяти добровольцев освоила два узла — на обвязку и на плетение. За день воспитанники успевают связать две полноценные сети. Ткань для них выбирается в зависимости от сезона: зимой — белого цвета, а сейчас — оттенков пыльной травы, зелени и песка.

В Детском доме № 2 в Биробиджане ребята самостоятельно выпускают сухие супы и чай, окопные свечи, «сухие души», консервы в банках и реторт-пакетах, постельное и нательное белье, подушки. Для приготовления обедов они используют выращенные в подсобном хозяйстве детского дома продукты.

«Мы работаем в наших огородах, теплицах. Эти заготовки мы отправляем ребятам. Другие продукты, которые необходимы при приготовлении — растительное масло, яйцо и так далее, — покупаем на средства сотрудников детского дома, которые по доброй воле готовы помогать», — поделилась директор Детского дома № 2 Диана Янина.