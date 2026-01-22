Воспитанник детского дома в ЕАО поддержал участников СВО с помощью выпечки

Воспитанник детского дома из Биробиджана стал организатором многих акций и мероприятий для поддержки российских военнослужащих. Парень готовит выпечку и на вырученные деньги закупает для бойцов необходимое оборудование и одежду.

Каждую неделю на пешеходной улице Биробиджана идут благотворительные ярмарки, в которых участвуют волонтеры. Воспитанник детского дома, которого добровольцы называют душой активистов, своими руками печет пироги, чтобы помочь военнослужащим на передовой.

Недавно он получил от группы волонтеров печь и набор форм разного размера, с помощью которых он сможет делать еще больше добрых дел. Также подарки получили все воспитанники до 13 лет детского дома и специальной школы-интерната в поселке Бира.

Ранее гуманитарный груз военнослужащим передали жители Дмитровского округа. Они отправили не только необходимые военнослужащим предметы, но и новогодние подарки, рисунки от детей и письма.