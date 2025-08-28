Восьмидесятилетие картины «Слава павшим героям» отметили в Балашихе

В городском округе Балашиха прошло патриотическое мероприятие, посвященное 80-летию создания картины советского художника Федора Богородского «Слава павшим героям». Встреча объединила депутата Совета депутатов Евгения Горбатова, ветерана боевых действий и участника СВО Михаила Панасенко, волонтеров и жителей города, которые собрались, чтобы почтить память героев и обсудить вклад каждого в общее дело.

Участникам мероприятия рассказали о жизни и творчестве выдающегося художника Федора Богородского, чья картина «Слава павшим героям» стала символом мужества, скорби и вечной памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину. Полотно, созданное в 1945 году, не только передает художественную ценность, но и служит национальным символом. В 1965 году по мотивам картины была выпущена почтовая марка тиражом четыре тысячи экземпляров, что подчеркивает ее значение для советского народа.

«Я вижу, сколько труда и заботы вкладывают наши добровольцы, помогая фронту. Каждое письмо от школьников, каждая маскировочная сеть и теплые вещи — все это не только поддерживает тело солдата, но и дарит веру в то, что о нем помнят», — поделился Михаил Панасенко.

Особое внимание на мероприятии уделили трудовой династии Елькиных, члены которой на протяжении многих лет работают в школах Балашихи. Они не только передают знания подрастающему поколению, но и активно участвуют в волонтерской деятельности: плетут маскировочные сети и пишут письма для военнослужащих, укрепляя связь поколений и поддерживая защитников Родины. За их вклад династия была отмечена наградами.

Мероприятие стало важным событием для Балашихи, напомнив о значении единства, памяти и патриотизма. Жители города продолжают поддерживать друг друга, внося свой вклад в общее дело и сохраняя связь с героическим прошлым и настоящим страны.