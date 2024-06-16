Воровство или нет? В США рассказали о своей позиции по изъятию доходов от активов России

Россия не имеет права на проценты с замороженных российских активов, поэтому их передача Украине не является воровством. Об этом заявила телеканалу ABC министр финансов США Джанет Йеллен.

«Ни в каком смысле это не воровство <…> Российские активы остаются в этом учреждении (депозитарии Euroclear в Бельгии — прим. ред.). Они <…> приносят доход учреждению», — пояснила Йеллен.

На эти средства, по ее словам, Россия якобы не имеет никаких юридических прав. Таким образом она ответила на вопрос журналистов телеканала по поводу опасений в связи выделением кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, который планируется погасить за счет этих средств.

Ранее Йеллен заявила, что Соединенные Штаты введут санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией.