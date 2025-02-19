Воробьев поблагодарил подмосковных производителей за сбор гумпомощи для СВО

В 2024 году на премии «Мы рядом. Доброе дело» выделили специальную номинацию «Народный ВПК». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ее учредили для производителей, которые помогают обеспечивать фронт всем необходимым.
Десять победителей направили деньги на доставкутоваров для именных полков. В первой посылке были бронежилеты, электротележки для эвакуации, мотовездеходы, мотоциклы, РЭБ и аптечки. Следующей партией полкам доставят коптеры.
«Это не последняя доставка груза — до конца марта передадим всем подмосковным полкам оставшееся обмундирование, технику. Все это часть нашего большого проекта — акции „Доброе дело“. Спасибо за ваше неравнодушие и помощь. Это бесценно!» — заключил губернатор.
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