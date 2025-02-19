Воробьев поблагодарил подмосковных производителей за сбор гумпомощи для СВО

В 2024 году на премии «Мы рядом. Доброе дело» выделили специальную номинацию «Народный ВПК». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , ее учредили для производителей, которые помогают обеспечивать фронт всем необходимым.

Десять победителей направили деньги на доставку товаров для именных полков. В первой посылке были бронежилеты, электротележки для эвакуации, мотовездеходы, мотоциклы, РЭБ и аптечки. Следующей партией полкам доставят коптеры.

«Это не последняя доставка груза — до конца марта передадим всем подмосковным полкам оставшееся обмундирование, технику. Все это часть нашего большого проекта — акции „Доброе дело“. Спасибо за ваше неравнодушие и помощь. Это бесценно!» — заключил губернатор.