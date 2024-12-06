Воробьев: дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ построят в Кубинке

В Кубинке прошла церемония закладки первого камня в строительство дома для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ. На мероприятии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев , заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, президент Сбербанка Герман Греф, а также заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой, командир 45-й бригады Вадим Паньков и семьи военнослужащих.

«Сегодня мы присутствуем на очень важном мероприятии: в скором времени здесь появится современное жилье и все, что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе. Спасибо командирам, которые всегда проявляют заботу, внимание ко всему, что необходимо для семей наших защитников», — подчеркнул Воробьев.

Дом будет состоять из двух секций по 12 этажей. Более 330 семей военнослужащих смогут переехать в новые квартиры. Завершить строительство объекта планируется в 2027 году.

Строительство дома будет проходить при поддержке Сбербанка, который также активно помогает ветеранам СВО через образовательные программы по цифровым навыкам и финансовой грамотности.