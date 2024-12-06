Воробьев: дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ построят в Кубинке
В Кубинке прошла церемония закладки первого камня в строительство дома для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ. На мероприятии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, президент Сбербанка Герман Греф, а также заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой, командир 45-й бригады Вадим Паньков и семьи военнослужащих.
«Сегодня мы присутствуем на очень важном мероприятии: в скором времени здесь появится современное жилье и все, что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе. Спасибо командирам, которые всегда проявляют заботу, внимание ко всему, что необходимо для семей наших защитников», — подчеркнул Воробьев.
Дом будет состоять из двух секций по 12 этажей. Более 330 семей военнослужащих смогут переехать в новые квартиры. Завершить строительство объекта планируется в 2027 году.
Строительство дома будет проходить при поддержке Сбербанка, который также активно помогает ветеранам СВО через образовательные программы по цифровым навыкам и финансовой грамотности.
«Те, кто прошел школу армии, школу спецназа, не понаслышке знают, что такое защищать родину. За спинами этих ребят мы себя чувствуем уверенно. Есть хорошая русская поговорка „Мой дом — моя крепость“. Эти ребята — крепость нашей страны. Для нас большая честь построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было все в порядке», — подчеркнул Греф.
Церемонию закладки камня приурочили к 30-летию основания бригады. Юнус-Бек Евкуров поблагодарил всех участников за поддержку, подчеркнув, что строительство дома станет важным мотиватором для военнослужащих, показывая, что государство всегда заботится о тыле.
Напомним, Московская область оказывает поддержку 45-й бригаде, предоставляя технику, снаряжение, средства связи и другие необходимые ресурсы для выполнения задач в зоне СВО.