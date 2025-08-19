Вопросы военно‑патриотического воспитания обсудили в школе №3 в Котельниках

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО городского округа Котельники Денис Сиваконь провел рабочую встречу с руководством школы №3. Основной темой беседы стали вопросы военно‑патриотического воспитания подрастающего поколения и укрепления взаимодействия между школой и общественной организацией ветеранов.

В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние и планы развития военно‑патриотической работы: проведение тематических уроков и образовательных мероприятий, организацию встреч учащихся с участниками специальной военной операции, а также расширение внеурочной деятельности, направленной на формирование уважения к истории и традициям службы в вооруженных силах. Представители Ассоциации и школы договорились о совместном составлении календаря мероприятий на новый учебный год.

Отдельное внимание было уделено школьному музею. Участники встречи наметили пополнение фондов музея новыми экспонатами — фотографиями, документами, предметами обмундирования и личными вещами ветеранов, которые могут стать наглядными материалами для уроков истории и классных часов. Стороны обсудили правила приёма экспонатов, оформление новых экспозиций и возможные выставки с участием ветеранов и учащихся.

Также в повестке стоял вопрос социальной поддержки и трудоустройства ветеранов. В рамках разговора рассмотрели возможность трудоустройства одного из местных ветеранов СВО в штат школы на временные или постоянные позиции. Представители школы отметили готовность рассмотреть варианты сотрудничества и оказать содействие при необходимости.

Следующая рабочая встреча запланирована на ближайшие недели для согласования подробного календаря и распределения ответственных за реализацию проектов.

Представители Ассоциации ветеранов и администрации школы выразили надежду, что тесное взаимодействие станет устойчивой практикой и положительно скажется на воспитании подрастающего поколения в духе уважения к службе и памяти о событиях современной истории.