Вопросы реализации кадровой программы для бойцов СВО рассмотрели в Истре

Цель этого проекта — подготовить новых руководителей из числа военных и участников специальной военной операции и помочь им вернуться к привычной жизни. Они могут стать профессионалами, руководителями или предпринимателями. Это продолжение программы «Время Героев», которую начал президент Владимир Путин год назад.

«Важно отметить, что федеральная программа „Время Героев“ продемонстрировала себя успешной и востребованной. А слова Президента Российской Федерации Владимира Путина: „Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди“ — являются конкретным руководством к действию!», — подчеркнула глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Подать заявку могут все, кто участвовал или участвует в СВО, имеет высшее образование и является гражданином России. Прием заявок начался 3 марта и продлится до 30 апреля. Обучать защитников будут лучшие преподаватели из Российской академии народного хозяйства и государственной службы.