Вопросы помощи участникам СВО рассмотрели на встрече в Солнечногорске

Встреча, посвященная сотрудничеству и сбору гуманитарной помощи для участников СВО, прошла в Центральной библиотеке имени Виктора Гаврилина в Солнечногорске. В обсуждении приняли участие руководитель волонтерской организации «Солнечногорский оберег» Ольга Миронова, директор МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека» Василина Забелина и депутат окружного совета, член партии «Единая Россия» Михаил Каталин.

Группа «Солнечногорский оберег» начала свою работу в феврале 2023 года. За это время активисты существенно расширили направления деятельности. Если изначально упор делался на изготовление средств индивидуальной маскировки, то сегодня волонтеры производят маскировочные и антидроновые сети, плащи-дождевики, а также специальные одеяла, предназначенные для защиты от тепловизоров. Помимо этого, участники группы шьют тактическое снаряжение, подушки для медицинских учреждений и регулярно навещают раненых бойцов.

«Волонтеры „Солнечногорского оберега“ — это пример подлинного патриотизма и сплоченности жителей нашего округа. Готов поддержать инициативы по координации усилий и расширению сбора гуманитарной помощи. Мы должны сделать все, чтобы наши бойцы чувствовали надежный тыл», — подчеркнул депутат, член партии «Единая Россия» Михаил Каталин.

Центральная библиотека Солнечногорска также подключилась к поддержке военнослужащих и организовала сбор помощи. В рамках встречи в организацию «Солнечногорский оберег» передали продукты питания, подарки, медикаменты и противодроновую сеть.