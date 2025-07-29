Вопросы поддержки участников СВО и их семей обсудили в Подольске

Круглый стол объединил представителей Центра поддержки участников СВО и их семей, Комитета семей воинов Отечества, отделения госфонда «Защитники Отечества», структурных подразделений администрации муниципалитета и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Темой обсуждения стали актуальные вопросы поддержки военнослужащих и их близких.

Центр поддержки участников спецоперации и их семей работает в городском округе уже три года. Специалисты проводят регулярные встречи с бойцами и их близкими.

«Наш центр занимается мерами поддержки для семей участников СВО, решает вопросы жилищно-бытового характера, транспортного сообщения для пожилых родителей, больных, для самих участников СВО, имеющих ранение, для доставки в оздоровительные медучреждения или военные части», — рассказала руководитель организации Лариса Бекетова.

Благодаря содействию центра бойцы СВО могут без очереди записаться к врачам. Под особой опекой — те, кому необходим дополнительный уход и забота: семьи, где есть дети и пожилые родители с инвалидностью. Не оставляют без внимания и многодетные семьи, беременных жен и вдов. Семьи участников СВО посещают концерты и экскурсии. Для детей регулярно проводят досуговые мероприятия, предоставляют бесплатные путевки в летние лагеря.

Юридические, психологические и другие вопросы помогает решить Комитет семей воинов Отечества, который начал работать в Подольске в этом году. «Идея появилась из-за активности жен и матерей, которые хотели участвовать в общественной деятельности, помогать бойцам и вдовам, чтобы это было неофициально, а душевно», — отметила представитель комитета Виктория Романишина.

С конца февраля 2025 года начала свою работу Ассоциация ветеранов СВО Московской области, где военнослужащие могут освоить новую профессию, построить карьеру и попробовать себя в других направлениях деятельности.

«Основные задачи, которые стоят перед ассоциацией, это консолидация объединения ветеранов СВО для проведения совместной общественной деятельности, решение социальных вопросов, помощь в трудоустройстве, а также реализации различного рода проектов. Но самое главное — это помощь нашим ветеранам», — подчеркнул руководитель подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков.

Центр поддержки участников СВО и их семей работает в Подольске на улице Чистова, 11/8. Контактные телефоны 8 (4967) 57-77-71, 8(964)724-12-65.