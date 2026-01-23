Вопросы газификации рассмотрели на приеме участников СВО в Солнечногорске

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Солнечногорске состоялся прием участников специальной военной операции и членов их семей. Обращения рассмотрели глава городского округа Константин Михальков и руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

По каждому вопросу дали необходимые разъяснения, а выполнение взяли на контроль. Основные темы касались социальной газификации, льготах и юридической помощи.

Один из участников приема попросил оказать содействие в проведении газа в деревне Пешки. Константин Михальков сообщил, что соответствующий запрос уже направлен в «Мособлгаз», в ближайшее время ожидается информация о сроках проведения работ. До решения вопроса бойцу дополнительно организуют доставку дров для отопления дома.

Еще одно обращение было связано с порядком получения единовременной выплаты взамен предоставления земельного участка.

«Это инициатива президента Владимира Путина, и в Подмосковье она уже работает. Будем помогать нашему герою пройти эту процедуру. Только в нашем округе в 2025 году по этому вопросу уже рассмотрено 232 обращения, по 84 приняты положительные решения», — сказал глава городского округа.

Отдельно была рассмотрена ситуация, с которой боец пришел вместе с супругой. Обращение касалось юридического сопровождения в медицинском вопросе. Проблему подробно разобрали совместно с начальником управления соцразвития Аветисом Башикяном и адвокатом от Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Еленой Дашкевич, после чего определили дальнейший порядок действий.

Константин Михальков отметил, что прием прошел в День освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков и провел параллель между подвигом предков и современными героями, которые защищают Родину. Он выразил благодарность участникам СВО за мужество и отметил, что и в дальнейшем им продолжат оказывать всевозможную поддержку.